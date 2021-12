Calcio femminile, Champions League 2021-2022: Juventus all’ostacolo Servette per chiudere il discorso qualificazione (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Champions League di Calcio femminile 2021 è giunta all’ultima e decisiva giornata della fase a gironi, in cui la Juventus si giocherà la qualificazione alla seconda fase affrontando le svizzere del Servette, per una sfida in cui le bianconere avranno la possibilità di partire con i favori del pronostico. La formazione elvetica si trova infatti in fondo alla graduatoria del gruppo A con 0 punti ed altrettante reti segnate, uscendo sconfitte anche nella sfida casalinga di andata per 3-0, in una sfida in cui Cristiana Girelli e compagne hanno fallito numerose occasioni per incrementare ulteriormente il bottino. Le bianconere, al completo e ancora a punteggio pieno in campionato, potranno contare sul talento tra i pali della francese Pauline ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ladiè giunta all’ultima e decisiva giornata della fase a gironi, in cui lasi giocherà laalla seconda fase affrontando le svizzere del, per una sfida in cui le bianconere avranno la possibilità di partire con i favori del pronostico. La formazione elvetica si trova infatti in fondo alla graduatoria del gruppo A con 0 punti ed altrettante reti segnate, uscendo sconfitte anche nella sfida casalinga di andata per 3-0, in una sfida in cui Cristiana Girelli e compagne hanno fallito numerose occasioni per incrementare ulteriormente il bottino. Le bianconere, al completo e ancora a punteggio pieno in campionato, potranno contare sul talento tra i pali della francese Pauline ...

