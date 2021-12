Calcio | Atalanta | contro la Roma maglia speciale di Natale a scopo benefico

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Bergamo, 16 dic. - (Adnkronos) - Nerazzurra, tradizionale, ma con le strisce a sfumare nella skyline in ombra, di colore nero, nella parte bassa della. L'ha varato la dodicesima edizione del Christmas Match, che quest'anno coincide con l'anticipo di campionato di sabato 18 dicembre al Gewiss Stadiumlaper la diciottesima giornata di serie A, presentando le divise che poi saranno messe all'asta con ricavato interamente devoluto all'Associazione Amici della Pediatria Onlus che dal 1990 opera all'interno dell'ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lasara' disponibile in un'edizione limitata, nelle sole taglie per adulto e sarà in vendita da lunedì prossimo

Nerazzurra, tradizionale, ma con le strisce a sfumare nello skyline in ombra , di colore nero, nella parte bassa della maglia. L'ha varato la dodicesima edizione del Christmas Match che, quest'anno, coincide con l'anticipo di campionato di sabato 18 dicembre al Gewiss Stadium contro la Roma per la diciottesima ...Non c'è riuscita con Fonseca, non ci sta riuscendo, ad ora, con Mourinho: proverà ad invertire la tendenza sabato pomeriggio a Bergamo contro l', bestia nera dei giallorossi degli ultimi anni,...L’Atalanta chiede 25/30 milioni per il calciatore Il suo avvio di stagione non è stato sfolgorante, ma ora che la sua condizione fisica sembra essere tornata su livelli importanti Luis Fernando Muriel ...Esauriti i tagliandi riservati ai tifosi romanisti Risultano esauriti i tagliandi riservati ai tifosi della Roma per la gara di sabato, relativamente al settore ospiti del Gewiss Stadium. Saranno circ ...