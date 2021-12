Calcio a 5 | il Torrino vola alla “Final Four” di coppa Italia C1

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma – IlC5, con una prestazione maiuscola batte la Pisana e” didi serie C1. Una gara intensa di emozioni quella andata in scena al Tevere Roma, dove lo spettacolo non è mancato non solo in campo, ma anche sugli spalti, gremiti fino all’invero simile da due tifoserie sportive che non hanno fatto mancare il supporto ai propri beniamini. Una gara esaltante che ilvince meritatamente, contro un avversario temibile e favorito sulla carta in quanto imbattuto e sempre vittorioso in campionato. Una squadra quella di mister Corsaletti che ha saputo interpretare la gara, recuperando lo svantaggio e sfoderando una prestazione di carattere. Vince ilcon il risultato di 6-3, una gara ben ...