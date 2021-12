Cagliari | il club di nuovo in ritiro in vista dell’Udinese

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilsceglie ancora una volta la via delpre gara. Rossoblù ad Asseminello per preparare il match con l’Udinese A meno due giorni dal match con l’Udinese, ilsceglie ancora una volta la via delpre gara al fine di mantenere la massima concentrazione e compattezza indi una sfida che si preannuncia di fondamentale importanza per la squadra di Walter Mazzarri. Rossoblù che ri riuniranno ad Asseminello già questa sera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilsceglie ancora una volta la via del ritiro pre gara. Rossoblù ad Asseminello per preparare il match con l'Udinese A meno due giorni dal match con l'Udinese, ilsceglie ancora una volta la via del ritiro pre gara al fine di mantenere la massima concentrazione e compattezza in vista di una sfida che si ...Ieri Maria Sole Ferrieri Caputi ha arbitrato la sfida di Coppa Italia trae Cittadella, diventando il primo arbitro donna a dirigere un match di undi Serie A. Proprio Vessicchio ha ...La Lega Serie A chiede alla Figc l’ok per far terminare la stagione al club granata per cui non sono state presentate offerte d’acquisto. Ecco cosa accadrebbe ...Il caso Salernitana agita il calcio italiano. L'assenza di offerte concrete per finalizzare la cessione del club entro il 31 dicembre preoccupa e avvicina l'ipotesi ...