Buratti | ‘Necessaria riforma che riconosca portualità turistica’

(Di giovedì 16 dicembre 2021) ‘’E’ necessaria una revisione della normativa nazionale, che riconosce la specificità dellaturistica, non soggetta alla direttiva Bolkestein e la completa definizione del contenzioso sui canoni demaniali’’. Lo sottolinea Umberto, membro della Commissione Finanze della Camera, in occasione dell’assemblea generale di Confindustria Nautica. “Da parte mia, mi impegno a portare avanti le istanze dell’Associazione -continua- anche in materia di noleggio. I tempi sono maturi per pensare all’istituzione di un ministero del mare, che si faccia carico dei temi specifici ad esso legati e possa snellire procedure e burocrazia”. L'articolo proviene da Italia Sera.