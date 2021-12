Buoni postali per minorenni: come funzionano e quanto rendono (Di giovedì 16 dicembre 2021) I Buoni postali per minorenni rappresentano un classico strumento di risparmio per chi vuole accompagnare la crescita dei più piccoli. Poste Italiane ha dedicato delle emissioni specifiche per questi casi. Ovviamente restano confermate le caratteristiche di base di questi strumenti. I Buoni fruttiferi postali infatti non hanno commissioni di collocamento e di rimborso. Oltre a ciò, usufruiscono di una tassazione agevolata. Si tratta quindi di una modalità di risparmio con alcune peculiari caratteristiche, a partire dal fatto che le emissioni sono effettuate da Cassa Depositi e Prestiti. Questo significa che la restituzione del capitale e degli interessi è garantita dallo Stato. Buoni postali per minorenni: ecco come ... Leggi su notizieora (Di giovedì 16 dicembre 2021) Iperrappresentano un classico strumento di risparmio per chi vuole accompagnare la crescita dei più piccoli. Poste Italiane ha dedicato delle emissioni specifiche per questi casi. Ovviamente restano confermate le caratteristiche di base di questi strumenti. Ifruttiferiinfatti non hanno commissioni di collocamento e di rimborso. Oltre a ciò, usufruiscono di una tassazione agevolata. Si tratta quindi di una modalità di risparmio con alcune peculiari caratteristiche, a partire dal fatto che le emissioni sono effettuate da Cassa Depositi e Prestiti. Questo significa che la restituzione del capitale e degli interessi è garantita dallo Stato.per: ecco...

