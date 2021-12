Bundesliga | giornata 16 | cinquina Bayern | affonda il Wolfsburg

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Botta e risposta a suon di gol traMonaco e Borussia Dortmund nella16 di. Pareggio nel match clou tra Bayer Leverkusen e Hoffenheim, il Lipsia viene fermato dall’Augsburg e ilnon riesce più a fare punti. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.16: Stoccarda-0-5, B. Dortmund-Fürth 3-0, Augsburg-Lipsia 1-1Monaco devastante a Stoccarda: 0-5 per la squadra di Nagelsmann che infila la quarta vittoria consecutiva. Il vantaggio arriva al 40? con Gnabry che in area calcia a giro sotto l’incrocio dei pali sull’assist di Sané che si fa metà campo palla al piede. Ancora Gnabry raddoppia al 53? che, servito da Müller, rientra sul sinistro e firma il bis personale. Poi sale in cattedra ...

...in classifica e si riporta a sei punti (40 contro 34) dal Bayern Monaco capolista ine ... In un'altra delle partite di oggi della 16/a, primo gol in campionato per il giapponese ...Concluse le partite delle 20:30 di mercoledì 16 dicembre valevoli per la 16ªdella2021/2022. Erling Haaland torna a segnare e il Borussia Dortmund torna a vincere e convincere. 3 - 0 al fanalino di coda SpVgg Greuther Fürth. Doppietta per il fenomenale ...Lutto tremendo nel mondo del calcio: ci ha lasciati una vera e propria leggenda che ci ha fatti sognare tutti quanti. L'ultimo saluto.Schick e Haaland dominano in Bundesliga. Con due gol (uno su rigore) del solito Haaland e uno di Malen il Borussia Dortmund batte per 3-0 il Greuther Furth ultimo in classifica e si riporta a ...