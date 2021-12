Bruxelles: oggi Consiglio europeo su Covid, Russia, migranti, energia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Mario Draghi arriva a Bruxelles preceduto dalla polemica a distanza con la Commissione sulla decisione di richiedere il tampone anche ai vaccinati provenienti dall'estero Leggi su rainews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Mario Draghi arriva apreceduto dalla polemica a distanza con la Commissione sulla decisione di richiedere il tampone anche ai vaccinati provenienti dall'estero

Advertising

luigidimaio : Dopo la due giorni del #G7 a Liverpool, oggi a Bruxelles con i miei omologhi per il Consiglio Affari Esteri dell’… - gerardofortuna : Oggi a Bruxelles c'è Consiglio europeo (#EUCO per seguire su twitter) con i 27 leader UE. Molti temi in agenda, ma… - VerdirameAndrea : Sò[QQ]uadro 'NtoQulo Channel Italia Oggi conferma la mancata notifica a Bruxelles, 48 prima, come previsto Il Gove… - mariamacina : E l'impressione è che oggi nessuno chiederà conto all'Italia di un'accelerazione che in verità condividono in molti… - _PistisSophia : Italia Oggi conferma la mancata notifica a Bruxelles, 48 prima, come previsto Il Governo ha deciso, senza notifica… -