Bruce Springsteen vende il suo catalogo per 500mln di dollari (Di giovedì 16 dicembre 2021) Bruce Springsteen ha venduto i diritti per il suo intero catalogo musicale alla Sony per circa 500 milioni di dollari incluso il 15 volte disco di platino "Born In The U.S.A" e il cinque volte disco di platino "The River". Secondo "Billboard" e "New York Times" la vendita include non solo il catalogo dei brani incisi dal "Boss" ma anche il suo lavoro da autore. Springsteen non è il solo ad aver intrapreso questa strada. Nel dicembre del 2020 è stato Bob Dylan che ha ceduto i suoi diritti alla Universal per 300 milioni di dollari. Poi sono arrivati Paul Simon, Stevie Nicks, Neil Young e Motley Crue. Per David Bowie sarebbe arrivata una maxi offerta da parte della Warner ma ancora non sarebbe stato concluso nulla. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 16 dicembre 2021)ha venduto i diritti per il suo interomusicale alla Sony per circa 500 milioni diincluso il 15 volte disco di platino "Born In The U.S.A" e il cinque volte disco di platino "The River". Secondo "Billboard" e "New York Times" la vendita include non solo ildei brani incisi dal "Boss" ma anche il suo lavoro da autore.non è il solo ad aver intrapreso questa strada. Nel dicembre del 2020 è stato Bob Dylan che ha ceduto i suoi diritti alla Universal per 300 milioni di. Poi sono arrivati Paul Simon, Stevie Nicks, Neil Young e Motley Crue. Per David Bowie sarebbe arrivata una maxi offerta da parte della Warner ma ancora non sarebbe stato concluso nulla.

