Bruce Springsteen, vende i diritti del suo repertorio per 500 milioni di dollari (Di giovedì 16 dicembre 2021) La star del rock avrebbe venduto i diritti del suo repertorio alla Sony. Lo ha riportato Billboard e per il momento né la società né lo staff di Springsteen ha commentato la notizia, ma si tratterebbe solo dell’ennesimo cantante che compie questo gesto. Tutto il repertorio di Springsteen ora è di proprietà della Sony Bruce Springsteen è un cantautore statunitense, conosciuto in tutto il mondo per aver prodotto singoli rock di successo come Born in the U.S.A, Streets of Philadelphia o The River, solo per citarne alcuni. Nella sua carriera ha ottenuto vari riconoscimenti, tra cui venti Grammy Awards, un Oscar (nella categoria Miglior canzone nel film Philadelphia), un Tony Award e il Kennedy Center Honor. Una raccolta di successi quelli di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) La star del rock avrebbe venduto idel suoalla Sony. Lo ha riportato Billboard e per il momento né la società né lo staff diha commentato la notizia, ma si tratterebbe solo dell’ennesimo cantante che compie questo gesto. Tutto ildiora è di proprietà della Sonyè un cantautore statunitense, conosciuto in tutto il mondo per aver prodotto singoli rock di successo come Born in the U.S.A, Streets of Philadelphia o The River, solo per citarne alcuni. Nella sua carriera ha ottenuto vari riconoscimenti, tra cui venti Grammy Awards, un Oscar (nella categoria Miglior canzone nel film Philadelphia), un Tony Award e il Kennedy Center Honor. Una raccolta di successi quelli di ...

Advertising

ilpost : Anche Bruce Springsteen ha venduto i diritti sul suo intero repertorio, li ha comprati Sony per circa 500 milioni d… - repubblica : Bruce Springsteen vende alla Sony tutte le sue canzoni per 500 milioni di dollari - DeodatoRibeira : RT @autocostruttore: Bruce Springsteen vende il suo catalogo alla Sony per la cifra record di 500 milioni di dollari - autocostruttore : Bruce Springsteen vende il suo catalogo alla Sony per la cifra record di 500 milioni di dollari - cuba98w : RT @RollingStoneita: Bruce Springsteen ha venduto il suo catalogo alla Sony per 500 milioni di dollari -