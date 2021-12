Briatore sui risultati della Ferrari: “Se non sarà competitiva nel 2022…” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ancora fresco il ricordo del finale di Mondiale F1 2021, epilogo di un campionato di portata storica e tutto votato all’accanita lotta Max Verstappen-Lewis Hamilton. Uno scenario in cui non può però certo passare in secondo piano la mancata corsa della Ferrari alla vittoria. Aspetto che non è sicuramente sfuggito ai tifosi italiani, vista anche la poca risonanza avuta per il tanto sudato terzo posto, ottenuto ad Abu Dhabi da Carlos Sainz. Se più avanti rispetto all’anno precedente, ancora indietro risulta quindi essere il team di Maranello, con forze insufficienti per competere al titolo iridato. Commenta così Flavio Briatore ad Adnkronos i risultati del team Ferrari: un campionato quest’anno non “alla sua altezza” e che sicuramente richiede uno spirito più competitivo per il 2022. Un 2022 che dovrà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ancora fresco il ricordo del finale di Mondiale F1 2021, epilogo di un campionato di portata storica e tutto votato all’accanita lotta Max Verstappen-Lewis Hamilton. Uno scenario in cui non può però certo passare in secondo piano la mancata corsaalla vittoria. Aspetto che non è sicuramente sfuggito ai tifosi italiani, vista anche la poca risonanza avuta per il tanto sudato terzo posto, ottenuto ad Abu Dhabi da Carlos Sainz. Se più avanti rispetto all’anno precedente, ancora indietro risulta quindi essere il team di Maranello, con forze insufficienti per competere al titolo iridato. Commenta così Flavioad Adnkronos idel team: un campionato quest’anno non “alla sua altezza” e che sicuramente richiede uno spirito più competitivo per il 2022. Un 2022 che dovrà ...

