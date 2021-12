Bremer Inter | Romano | «Nerazzurri forti sul difensore granata»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizioha preso la parola nel corso del podcast The Here We Go Podcast per parlare diIl noto giornalista Fabrizioha parlato del futuro didel Torino. Ecco le sue parole:– «L’va mantenuta forte sucome nome per l’estate. C’è anche il Milan, ma va tenuto sotto controllo questo profilo» CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.