Boxe | cambia il nome dell’AIBA | che diventa IBA

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Con un congresso straordinario tenutosi lo scorso 12 dicembre, l’AIBA hatoin via ufficiale. Si chiamerà infatti International Boxing Association, alias IBA, e ilmento è avvenuto alla presenza di 107 delegati di federazioni nazionali. In tale congresso straordinario, che si è tenuto a Losanna, sono state effettuate delle modifiche allo statuto e alla governance, oltre al citato cambio di acronimo, un altro passo nel tentativo di dare nuova credibilità a un’organizzazione che, negli ultimi tempi, ne ha avuta ben poca. Queste le prime decisioni della nuova IBA: ogni anno ci sarà il congresso ordinario, ci sarà maggior trasparenza nell’eleggibilità dei candidati, i membri del Consiglio diminuiranno e saranno 18. Il tutto proprio nei giorni in cui il pugilato sta rischiando molto seriamente di uscire dal programma delle ...

Boxe cambia

