Botto Striscia | Staffelli inchioda le borseggiatrici | Così vi rubano tutto Immagini sconvolgenti | Video

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Le telecamere di Valerioperla notizia a bordo dei mezzi pubblici di Milano per cogliere in flagrante le temibiliin azione. Dopo averne "beccata" una lo scorso novembre, ed essere stato ricoperto di insulti ("Sei una m***a, sei un escremento"), l'inviato del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci ha ricevuto la segnalazione di un telespettatore sempre sulla stessa signora mano-lunga. Non sui mezzi pubblici, ma addirittura con delle avances in strada mentre il signore stava parcheggiando. "Mi ha appoggiato la mano sulla mia, mi sono ritratto e mi sono accorto che mi aveva già sganciato l'orologio".in azione: guarda ildila notizia...

