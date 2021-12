Borsa: Europa chiude ottimista, Madrid la migliore (+1,27%) (Di giovedì 16 dicembre 2021) Chiusura ottimista per le principali Borse europee. La migliore è stata Madrid (+1,27%) a 8.380 punti, seguita da Londra (+1,25%) a 7.260 punti, Parigi (+1,12%) a 7.005 punti e Francoforte (+1,03%) a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Chiusuraper le principali Borse europee. Laè stata(+1,27%) a 8.380 punti, seguita da Londra (+1,25%) a 7.260 punti, Parigi (+1,12%) a 7.005 punti e Francoforte (+1,03%) a ...

Advertising

reportrai3 : In Europa la borsa dove vengono venduti e acquistati i diamanti è Anversa, in Belgio, dove gli scambi quotidiani e… - fisco24_info : Borsa: Europa chiude ottimista, Madrid la migliore (+1,27%): Londra (+1,25%), Parigi (+1,1%), Francoforte (+1%) - infoiteconomia : Borsa: l'Europa in rally aspetta la Bce, il Ftse Mib sui 27mila punti - Il Sole 24 ORE - CorriereQ : Borsa: listini in rialzo in Europa con Bce - ocpg_unisa : #borsadistudio | La Borsa di studio è rivolta a studenti con disabilità impegnati in un corso di studi nei settori… -