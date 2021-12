Bologna, rossoblù al lavoro verso la Juve: Skorupski e Arnautovic in gruppo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sessione di allenamento concentrata sulla tattica per il Bologna, a due giorni dal match di sabato sera contro la Juventus Mancano due giorni a Bologna Juventus e la squadra di Mihajlovic si è preparata anche nella giornata di oggi per la sfida del Dall’Ara. Sessione tattica con il tecnico dei felsinei che ha preparato in particolare i calci piazzati. IL COMUNICATO – «A due giorni da Bologna–Juventus la squadra ha svolto una seduta tattica con prove di calci da fermo. Lukasz Skorupski e Marko Arnautovic si sono allenati con i compagni. Domani, vigilia di Bologna–Juventus, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sessione di allenamento concentrata sulla tattica per il, a due giorni dal match di sabato sera contro lantus Mancano due giorni antus e la squadra di Mihajlovic si è preparata anche nella giornata di oggi per la sfida del Dall’Ara. Sessione tattica con il tecnico dei felsinei che ha preparato in particolare i calci piazzati. IL COMUNICATO – «A due giorni dantus la squadra ha svolto una seduta tattica con prove di calci da fermo. Lukasze Markosi sono allenati con i compagni. Domani, vigilia dintus, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Bologna rossoblù Bologna, Sinisa contro Allegri: zero vittorie ma quante "sliding" doors tra i due ... ma non si sapeva se Conte andava via o meno", ha raccontato più volte l'attuale tecnico rossoblù, ... visto il misero +4 in classifica sul Bologna e una distanza di otto punti dal quarto posto, ultimo ...

Bologna, Saputo e il mercato: Svanberg nelle mire del Tottenham ... per i rossoblù, ovviamente, avere o non avere Barrow per un mese cambia il mondo ma non è previsto ... La newsletter del Corriere di Bologna Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Bologna e dell'...

