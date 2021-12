Bollettino Covid di oggi | 16 dicembre | i dati delle Regioni contagi | morti

Advertising

occhio_notizie : Il #bollettino sull'emergenza #Covid in #Campania per la giornata di oggi, 16 dicembre 2021 - PolverinoVince3 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (16 dicembre 2021) Ecco l’aggiornamento??… - salernotoday : Covid-19, 1.770 nuovi contagi e 8 decessi: il bollettino - Nutizieri : Covid, bollettino 16 dicembre. +2.007 nuovi casi, 466 tra Imola e Bologna. Altri 8 morti - italiaserait : Covid oggi Vda, 52 contagi e 2 morti: bollettino 16 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

In Toscana sono 1.222 i nuovi casi(1.185 confermati con tampone molecolare e 37 da test rapido antigenico) - un dato che non si registrava dall'aprile scorso - , che portano il totale a 313.Intanto, in Italia, l'ultimorelativo al 15 dicembre registra 23.195 nuovi casi in Italia e 129 morti. LA SITUAZIONE- 19 IN ITALIA E NEL MONDO La mappa del contagio nel mondo: come ...Covid Lazio, il bollettino di oggi giovedì 16 dicembre 2021. D'Amato: «Oggi nel Lazio su 22.168 tamponi molecolari e 30.785 tamponi antigenici per un totale di 52.953 ...AOSTA - Il virus Sars-CoV -2 ha causato la morte di altri due valdostani a distanza di 24 ore dalle precedenti. Il totale, da inizio pandemia, sale a 487.