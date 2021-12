Bollettino Covid di oggi, 16 dicembre: 26.109 contagi e 123 morti, positività al 3,6%. In Lombardia oltre 5 mila casi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Covid, il Bollettino di oggi, giovedì 16 dicembre 2021: sono 26.109 i contagi e 123 morti. In Lombardia si contano oltre 5 mila casi in 24 ore. Ieri sono stati 23.195 i positivi... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 16 dicembre 2021), ildi, giovedì 162021: sono 26.109 ie 123. Insi contanoin 24 ore. Ieri sono stati 23.195 i positivi...

Advertising

RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - ShootersykEku : Secondo me i tamponi s'so n'na strunzat e ambigui come i dati. - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 16 DICEMBRE / UN DECESSO E 266 NUOVI CONTAGI / 110… - firenzeviola_it : COVID-19, Bollettino Italia: i dati di oggi, 16 dicembre - GGennarp : Covid, il bollettino di oggi 16 dicembre 2021: 26.109 nuovi contagi e 123 vittime. Solo in Lombardia oltre 5mila nu… -