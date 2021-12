Bollettino aggiornato delle ultime tele-risse da Covid-19

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Sulimpazzano leLibero, pagina 13, di Gianluca Veneziani. Sarà un trucco per fare audience o un riflesso del clima di scontro acceso nel Paese. Di sicuro imbarazza, mentre ancora impazza l’emergenza, assistere al teatrino tv in cui le posizioni opposte su vaccini e Green Pass si fronteggiano. Le immagini dirissa cui assistiamo nei talk show (dovrebbero chiamarli shout show, programmi in cui si grida) appaiono offensive non solo verso gli spettatori che gradirebbero capire qualcosa anziché essere travolti da urla, ma anche verso le persone che soffrono per la pandemia e si indignano nel vedere la tragedia ridotta in farsa. L’ultimo episodio di singolar tenzone a favor dicamera è andato in onda l’altro ieri a #Cartabianca: a scontrarsi c’erano il ...

Advertising

ProtCivComuneFi : Bollettino Meteo Aggiornato a Sabato, 18 Dicembre 2021, 08.55 CFR Toscana Online #meteo #toscana #cfr - Sudestonlineit : ll nuovo bollettino epidemiologico sull’emergenza Coronavirus in Italia, aggiornato con i dati relativi a oggi, ven… - ILOVEPACALCIO : Coronavirus Sicilia: il bollettino aggiornato - Ilovepalermocalcio - ProtCivComuneFi : Bollettino Meteo Aggiornato a Venerdì, 17 Dicembre 2021, 13.40 CFR Toscana Online #meteo #toscana #cfr - ARPAFVG : #meteo #fvg : bollettino del 17/12/2021 aggiornato su -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino aggiornato

(Il dato èa ieri). Nella giornata di oggi, sono stati 172 soggetti sottoposti allo screening per CoViD - 19. Di questi, 7 sono risultati positivi. In seguito a 2 ricoveri, 1 dimissione e ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia,a oggi, venerdì 17 dicembre 2021 , in merito all'emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. ECCO I DATI Attuali positivi: 19.118 (+...È una Gran Bretagna pesantemente colpita dalla variante Omicron quella che emerge dal bollettino Covid del 17 dicembre: più di 90 mila nuovi positivi e 111 morti registrati. La strategia del governo p ...Salgono a 574.858 i casi totali da inizio pandemia da inizio emergenza: i malati ricoverati in area medica sono 1.079, quelli in terapia intensiva 162 ...