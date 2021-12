Bollette alle stelle, rincari da 15 miliardi: ecco chi subisce la stangata peggiore (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il copione è già visto. Azzerare il caro Bollette per le famiglie più povere e smorzare gli effetti per gli altri. Sono questi gli obiettivi che il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha dichiarato ieri durante il Consiglio dei ministri dedicato alla proroga dello stato di emergenza per il Covid. Il problema è che le cifre in gioco sono ben diverse. E l'intervento che ad ottobre è riuscito soltanto a limitare al 30% gli incrementi dell'energia, questa volta rischia di essere ancora meno efficace. Per tamponare i superincari, quantificati inizialmente dallo stesso governo in una botta di circa il 40%, l'esecutivo ha stanziato quasi 3,5 miliardi. Ora sul piatto ce ne sono (la cifra è stata confermata ieri da Franco) 3,8, ma gli aumenti che a gennaio potrebbero anche raggiungere i 15 miliardi di euro. La percentuale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il copione è già visto. Azzerare il caroper le famiglie più povere e smorzare gli effetti per gli altri. Sono questi gli obiettivi che il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha dichiarato ieri durante il Consiglio dei ministri dedicato alla proroga dello stato di emergenza per il Covid. Il problema è che le cifre in gioco sono ben diverse. E l'intervento che ad ottobre è riuscito soltanto a limitare al 30% gli incrementi dell'energia, questa volta rischia di essere ancora meno efficace. Per tamponare i supe, quantificati inizialmente dallo stesso governo in una botta di circa il 40%, l'esecutivo ha stanziato quasi 3,5. Ora sul piatto ce ne sono (la cifra è stata confermata ieri da Franco) 3,8, ma gli aumenti che a gennaio potrebbero anche raggiungere i 15di euro. La percentuale ...

