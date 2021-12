Bloccata nel girone della precarietà | Da 25 anni guadagno 5 | 40

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La pandemia ha messo sotto i riflettori una realtà da sempre esistita e oggi ancora più diffusa: quella dei working poor, persone che hanno un lavoro ma che vivono al limitesussistenza nella continua lotta tra contratti fragili e redditi bassi. A parlarne è il CorriereSera attraverso la storia di Francesca. Questa donna da 25vive e lavora a Milano, ha 45e lavora per 5,40 euro lordi all’ora, arrivando a 800 euro mensili quando le permettono di coprire tutte le ore previste dal suo contratto. Al CorriereSera dice: “Ero appena arrivata a Milano, lavoravo a cottimo: 800 mila lire per 40 ore alla settimana. Parliamo di 25fa, ero giovane e come primo lavoro poteva anche andare” Glisono trascorsi ma la situazione lavorativa non è ...