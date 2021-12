Billie Eilish | così il porno in rete segna a vita i bambini E il lockdown ha aggravato la tendenza

Agenzia_Ansa : 'Se non avessi fatto il vaccino contro il Covid sarei morta'. Lo ha detto la cantante Billie Eilish durante il prog… - carlo_bravi : RT @marioadinolfi: Spero che la confessione di Billie Ellish (“la pornografia mi ha devastato il cervello”) aiuti a prendere la via della c… - PdF_eventi_news : RT @marioadinolfi: Spero che la confessione di Billie Ellish (“la pornografia mi ha devastato il cervello”) aiuti a prendere la via della c… - Andrea58067432 : ma è normale che ascolto billie eilish 24/7? - ParliamoDiNews : ma billie eilish che ci faceva a 11 anni sui siti porno? – la 20enne ha raccontato come già da... - Cronache… -

Ultime Notizie dalla rete : Billie Eilish

Agenzia ANSA

Un po' come è successo alla cantante americana di, che ha raccontato come la pornografia gli ha distrutto il cervello. Professoressa, i bambini e i giovani in generale sono così ...Il tema, che non viene trattato spesso, è tornato alla ribalta dopo la confessione della pop star americana: 'Ho iniziato a vedere video porno ad undici anni - ha detto in una ...Un giorno li vedi giocare con le bambole o le macchinine e poi, senza alcun preavviso, li ritrovi a smanettare sul web. Per molti genitori il primo pensiero è che a 11 o 12 anni sono ...Billie Eilish contro il porno. La cantante, 19 anni, ha rivelato di aver iniziato a frequentare siti a luci rosse in età pre-adolescenziale per “sentirsi come i maschi” e di essere rimasta traumatizza ...