Bill Gates rinuncia allo Spazio e si concentra sui problemi della Terra: investimento in controtendenza? (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il fondatore di Microsoft preferisce restare con i piedi sul nostro pianeta. "Dovremmo spendere la stragrande maggioranza delle nostre risorse per risolvere i problemi sulla Terra. Bill Gates contro la corsa verso lo Spazio – Computermagazine.itLa tendenza dell'ultimo periodo, tra i miliardari, sembra essere quella di camminare nello Spazio. E' quasi diventata prassi abitudinaria, promuovere viaggi interstellari all'insegna del divertimento. Questo, l'abbiamo visto con SpaceX di Elon Musk e con Blue Origin di Jeff Bezos. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra proprio che, Bill Gates, non sia interessato ad investire nel campo dei viaggi spaziali. Sono anni che, grazie alla Gates Foundation, il fondatore di Microsoft, investe centinaia ...

