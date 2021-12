BigMama sarà la prima artista italiana a tenere un concerto nel metaverso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : BigMama sarà

Corriere Quotidiano

stata fra i protagonisti della serata in cui abbiamo assegnato i nostri Italian Tech Award (video) , e oraè anche la prima artista Italiana a tenere un concerto interamente nel metaverso. Succederà il prossimo 22 dicembre alle 21.30 in diretta streaming gratuita su Live Now , dove la giovane ...la protagonista di MetaStage il primo concerto di un'artista Italiana interamente nel metaverso. Il concertovisibile in diretta streaming e gratuitamente su LIVENow, il 22 dicembre ...