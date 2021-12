Biathlon | Roiseland domina la sprint femminile di Annecy Le Grand-Bornand Wierer 19ª e Vittozzi 20ª

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Marte Olsbustravince la quartastagionale, adLe, in Francia, valida per la Coppa del Mondo di2021/2022. La norvegese, con questo piazzamento allunga anche in classifica generale su tutte le altre. La 31enne scandinava è stata autrice di una gara condotta in testa dall’inizio alla fine. Lo zero al poligono e il terzo tempo sugli sci le hanno consentito di vincere la gara con un distacco di 15?4 su Anais Bescond a parità di errori e di 16?1 su Elvira Oeberg che però ha commesso due errori al poligono ma ha dato aben 33? sugli sci, dimostrando di essere la migliore del lotto. Quarta alla fine, l’austriaca Lisa Theresa Hauser, che si dimostra abilissima al poligono (zero finale per lei), ma ancora poco incisiva ...