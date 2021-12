Biathlon, IBU Cup: Windisch secondo nell’ individuale di Obertilliach. 27ma Beatrice Trabucchi tra le donne (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si è da poco conclusa la prima giornata della terza tappa dell’IBU Cup 2021-2022 di Biathlon. Il programma odierno di Obertilliach (Austria) prevedeva la 20 km individuale maschile e la 15 km individuale femminile, andiamo a vedere come sono andate le due gare. In campo maschile arriva il successo del tedesco David Zobel che chiude con il tempo di 50:36.9 (0+1+0+0). In seconda posizione troviamo il nostro Dominik Windisch, autore di una buona prova terminata a 9”1 dalla vetta (0+0+1+1). Terzo il russo Maxim Tsvetkov a 23”3 (0+1+1+0), quarto il suo connazionale Anton Babikov a 45”8 (0+1+1+0) e quinto il norvegese Erlend Bjoentegaard a 48”2 (1+1+0+1). Per quanto riguarda gli altri azzurri, oltre a Windisch, 14° David Zingerle a 1’55”9 da Zobel (0+0+0+1), 17° Saverio Zini a 2’12”3 ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si è da poco conclusa la prima giornata della terza tappa dell’IBU Cup 2021-2022 di. Il programma odierno di(Austria) prevedeva la 20 kmmaschile e la 15 kmfemminile, andiamo a vedere come sono andate le due gare. In campo maschile arriva il successo del tedesco David Zobel che chiude con il tempo di 50:36.9 (0+1+0+0). In seconda posizione troviamo il nostro Dominik, autore di una buona prova terminata a 9”1 dalla vetta (0+0+1+1). Terzo il russo Maxim Tsvetkov a 23”3 (0+1+1+0), quarto il suo connazionale Anton Babikov a 45”8 (0+1+1+0) e quinto il norvegese Erlend Bjoentegaard a 48”2 (1+1+0+1). Per quanto riguarda gli altri azzurri, oltre a, 14° David Zingerle a 1’55”9 da Zobel (0+0+0+1), 17° Saverio Zini a 2’12”3 ...

