Berlusconi, Tajani a Letta: no a veti. E lo sbugiarda sui politici al Colle: Saragat era leader di partito (Di giovedì 16 dicembre 2021) Berlusconi al Quirinale è una possibilità che agita il sonno di Enrico Letta, intento a ridisegnare ogni giorno profilo e caratteristiche del presidente che vorrebbe in formato dem. E così, mentre il segretario del Pd ridisegna l'ennesimo prototipo idoneo «alla scelta della o del presidente che faremo», Antonio Tajani torna a ribadire quanto già detto chiaramente ancora qualche giorno fa. E a mettere i puntini sulle i. Specie se serve a replicare (e correggere) il numero uno del Nazareno, che nelle ultime ore ha ribadito il suo no alla candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale, sentenziando: «Rivedendo i 12 profili dei presidenti della Repubblica viene fuori che non c'è mai stato nessun leader capo politico. Figure più istituzionali piuttosto che capi politici. Se è avvenuto così ...

