Berlusconi al Quirinale? Dopo Travaglio, impazzisce di rabbia anche Nanni Moretti: "Non scherziamo!" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Povero Nanni Moretti, passato dal flop in sala del suo "Tre piani" alle domande su Berlusconi di un giornalista, sul palco di un cinema di periferia, a Napoli. Il regista romano, nel cineteatro La Perla a Bagnoli, viene colto di sorpresa da una domanda sul "Caimano" al Quirinale, e sbanda, inorridisce, sorride amaro e poi sentenzia: "Ma non scherziamo…". Resta il fatto che a distanza di anni dal film in cui il regista di "Palombella rossa" preconizzava il crollo e la disfatta di Berlusconi, il Cavaliere è ancora lì, a giocarsi la presidenza della Repubblica all'ultimo voto, mentre lui, Moretti, ha iniziato una triste parabola artistica. Come era già accaduto a Marco Travaglio, letteralmente sconvolto all'ipotesi di un Cavaliere al Colle, anche ...

