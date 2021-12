Bergomi: ”Di Lorenzo-Theo Hernandez? Il terzino del Napoli è il più forte in Italia” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Bergomi: “Di Lorenzo è il miglior terzino che abbiamo in Italia” Beppe Bergomi, telecronista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della lotta per lo Scudetto, di Napoli, Inter, Milan e del confronto tra Theo Hernandez e Di Lorenzo. Queste le sue parole: SULLA LOTTA PER LO SCUDETTO “Lotta Scudetto? Ci facciamo sempre prendere dal momento, la squadra che ti prende di più l’occhio è l’Inter, per come interpreta la gara, fa un calcio totale, Inzaghi mi ha stupito , non pensavo potesse esprimere un livello di gioco così alto. Non dimentichiamoci che il campionato è lungo, i momenti di difficoltà e crisi arrivano per chiunque, Milan e Napoli stanno ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 16 dicembre 2021): “Diè il migliorche abbiamo in” Beppe, telecronista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss, per parlare della lotta per lo Scudetto, di, Inter, Milan e del confronto trae Di. Queste le sue parole: SULLA LOTTA PER LO SCUDETTO “Lotta Scudetto? Ci facciamo sempre prendere dal momento, la squadra che ti prende di più l’occhio è l’Inter, per come interpreta la gara, fa un calcio totale, Inzaghi mi ha stupito , non pensavo potesse esprimere un livello di gioco così alto. Non dimentichiamoci che il campionato è lungo, i momenti di difficoltà e crisi arrivano per chiunque, Milan estanno ...

