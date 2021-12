Bergamo, mercato del lavoro: a novembre assunzioni in flessione del 6,8% (Di giovedì 16 dicembre 2021) Bergamo. Ad ottobre erano cresciute su base annua in misura apprezzabile (+9%). Ma le assunzioni sono tornate in negativo nel mese di novembre, con una flessione del -6,8% (contro un dato regionale lombardo di -12,2%, fortemente influenzato dal calo del -18,7% delle assunzioni a Milano). Le cessazioni riducono a -3,5% la distanza dai livelli di un anno fa. Le 10.721 assunzioni (erano 11.502 a novembre dell’anno scorso) e le 9.073 cessazioni (non lontane dalle 9.398 nel novembre 2019) generano un saldo mensile positivo (+1.648) ma inferiore a quello registrato nel corrispondente periodo del 2019 (+2.104). <br clear=all> <br clear=all> La variazione assoluta degli ultimi 12 mesi si porta a ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 dicembre 2021). Ad ottobre erano cresciute su base annua in misura apprezzabile (+9%). Ma lesono tornate in negativo nel mese di, con unadel -6,8% (contro un dato regionale lombardo di -12,2%, fortemente influenzato dal calo del -18,7% dellea Milano). Le cessazioni riducono a -3,5% la distanza dai livelli di un anno fa. Le 10.721(erano 11.502 adell’anno scorso) e le 9.073 cessazioni (non lontane dalle 9.398 nel2019) generano un saldo mensile positivo (+1.648) ma inferiore a quello registrato nel corrispondente periodo del 2019 (+2.104).



