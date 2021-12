Bergamo, giro di vite tra stazione e Malpensata: 7 arresti e 31 denunce (Di giovedì 16 dicembre 2021) Bergamo. Un giro di vite con risultati significativi, anche se il lavoro da fare è ancora molto: è questa, in sintesi, la fotografia dell’intensificazione dei controlli della Polizia Locale nel quartiere della Malpensata e nell’area della stazione soprattutto nell’ultimo mese. In queste zone, infatti, il Comune ha deciso di orientare le azioni delle Unità Mobili di Quartiere nelle ultime settimane, raccogliendo le segnalazioni e le osservazioni di diversi cittadini, ma anche i rilievi che la Polizia locale e l’assessore Sergio Gandi hanno registrato durante i recenti sopralluoghi. Sette persone arrestate (5 alla Malpensata, 2 alla stazione), 31 denunciate (7 nel quartiere della Malpensata, 24 nell’area della stazione), 36 sanzioni per ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 dicembre 2021). Undicon risultati significativi, anche se il lavoro da fare è ancora molto: è questa, in sintesi, la fotografia dell’intensificazione dei controlli della Polizia Locale nel quartiere dellae nell’area dellasoprattutto nell’ultimo mese. In queste zone, infatti, il Comune ha deciso di orientare le azioni delle Unità Mobili di Quartiere nelle ultime settimane, raccogliendo le segnalazioni e le osservazioni di diversi cittadini, ma anche i rilievi che la Polizia locale e l’assessore Sergio Gandi hanno registrato durante i recenti sopralluoghi. Sette persone arrestate (5 alla, 2 alla), 31 denunciate (7 nel quartiere della, 24 nell’area della), 36 sanzioni per ...

