Benevento Monza: probabili formazioni e tv (Di giovedì 16 dicembre 2021) Benevento Monza è una partita della diciottesima giornata di Serie B, si svolgerà domenica 19 dicembre alle ore 18.30. I campani provengono dalla sconfitta di Coppa Italia contro la Fiorentina, mentre il Monza è forte della vittoria contro il Frosinone per 3-2. Come scenderanno in campo le squadre? Stroppa non perde dallo scorso 1 ottobre, dalla gara contro il Lecce. La formazione lombarda sta dimostrando. come aveva già fatto l’anno scorso, di avere le carte in regola per compiere il grande balzo della Serie A. L’ex mister del Cagliari dovrebbe schierare un 3-5-1-1: Di Gregorio in porta, Marrone, Caldirola e Donati in difesa. A centrocampo quintetto composto da Colpani, Barberis, Machin, D’Alessandro e Valoti. In attacco scalpita Gytkjaer. Monza (3-5-1-1): Di Gregorio, Donati, Marrone, Caldirola, Pereira, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 16 dicembre 2021)è una partita della diciottesima giornata di Serie B, si svolgerà domenica 19 dicembre alle ore 18.30. I campani provengono dalla sconfitta di Coppa Italia contro la Fiorentina, mentre ilè forte della vittoria contro il Frosinone per 3-2. Come scenderanno in campo le squadre? Stroppa non perde dallo scorso 1 ottobre, dalla gara contro il Lecce. La formazione lombarda sta dimostrando. come aveva già fatto l’anno scorso, di avere le carte in regola per compiere il grande balzo della Serie A. L’ex mister del Cagliari dovrebbe schierare un 3-5-1-1: Di Gregorio in porta, Marrone, Caldirola e Donati in difesa. A centrocampo quintetto composto da Colpani, Barberis, Machin, D’Alessandro e Valoti. In attacco scalpita Gytkjaer.(3-5-1-1): Di Gregorio, Donati, Marrone, Caldirola, Pereira, ...

Advertising

psb_original : Qui Monza - Seduta pomeridiana a Monzello in vista del Benevento #SerieB - ottopagine : Benevento - Monza, 15 tifosi saranno premiati con la birra Maga Nuce #Benevento - ottopagine : Monza, Caldirola: 'A Benevento anni favolosi. Se segno non esulto' #Benevento - BetItaliaWeb : ??????Pronostico Benevento-Monza e partite 18a giornata di Serie B - King_Joker_lll : @Alex_Cavasinni In agosto era meglio, lasciar la Salernitana, e di ripescare il Benevento o il Monza che si erano candidate... -