Ben Affleck risponde alle accuse secondo le quali avrebbe incolpato Jennifer Garner per il suo alcolismo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ben Affleck ha detto la sua a proposito degli articoli che sono stati scritti negli ultimi giorni secondo i quali l'attore avrebbe incolpato Jennifer Garner per il suo alcolismo. Ben Affleck è recentemente apparso al Jimmy Kimmel Live! e ha discusso i commenti controversi che gli sono stati attribuiti a proposito della sua ex moglie Jennifer Garner. Durante un'intervista del The Howard Stern Show, Affleck è stato molto sincero riguardo al suo matrimonio fallito con l'ex moglie e alla sua lotta con l'alcolismo, sebbene abbia parlato dell'attrice solo ed esclusivamente in termini positivi. "Ho visto che uno di questi siti Web aveva fatto un titolo per acchiappare like", ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021) Benha detto la sua a proposito degli articoli che sono stati scritti negli ultimi giornil'attoreper il suo. Benè recentemente apparso al Jimmy Kimmel Live! e ha discusso i commenti controversi che gli sono stati attribuiti a proposito della sua ex moglie. Durante un'intervista del The Howard Stern Show,è stato molto sincero riguardo al suo matrimonio fallito con l'ex moglie e alla sua lotta con l', sebbene abbia parlato dell'attrice solo ed esclusivamente in termini positivi. "Ho visto che uno di questi siti Web aveva fatto un titolo per acchiappare like", ...

Advertising

FrancescaRoma41 : Mi è sempre stato sul cazzo Ben Affleck. Ancora oggi non mi piace per niente ?? - glooit : The Last Duel snobbato dai millennials? Ben Affleck dice la sua leggi su Gloo - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Last Duel snobbato dai millennials? Ben Affleck dice la sua - Cosmopolitan_IT : A quanto pare, tra la ex moglie di Ben Affleck e la sua (storica e attuale) fidanzata ci sono ottimi rapporti - _Lizzi_90 : Poche persone mi fanno storcere il naso più di Ben Affleck Chris Pratt rientra in quelle poche -