Ben Affleck: “Il matrimonio con Jennifer Garner mi ha portato a bere” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Oggi Ben Affleck è di nuovo felice accanto a Jennifer Lopez ma c’è stata un’altra Jennifer nella sua vita ed è del matrimonio con lei e dei problemi con l’alcol che racconta. Ben Affleck e Jennifer Garner si sono separati nel 2015, dopo 10 anni di matrimonio, dopo averci provato più volte per il bene dei figli. L’attore ha confidato quanto sia stato drammatico quel periodo e che solo il divorzio poteva salvarlo dall’alcolismo. Ospite all’Howard Stern Show ha spiegato che in quella relazione si sentiva intrappolato, per questo infelice. La decisa di separazione per Ben e Jennifer non è arrivata a cuor leggero, anzi, avere atteso, averci provato fino alla fine, forse ha reso tutto così complicato. Il divorzio per Ben ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 16 dicembre 2021) Oggi Benè di nuovo felice accanto aLopez ma c’è stata un’altranella sua vita ed è delcon lei e dei problemi con l’alcol che racconta. Bensi sono separati nel 2015, dopo 10 anni di, dopo averci provato più volte per il bene dei figli. L’attore ha confidato quanto sia stato drammatico quel periodo e che solo il divorzio poteva salvarlo dall’alcolismo. Ospite all’Howard Stern Show ha spiegato che in quella relazione si sentiva intrappolato, per questo infelice. La decisa di separazione per Ben enon è arrivata a cuor leggero, anzi, avere atteso, averci provato fino alla fine, forse ha reso tutto così complicato. Il divorzio per Ben ...

