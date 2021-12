Belle da Vicino con Alessandro Gualdi | la chirurgia che dona benessere

Leggi su novella2000

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Un intervento di medicina o diplastica estetica è lo strumento per sentirsi meglio con se stessi e con il mondo. È dunque un passo da prendere in considerazione quando non ci si sente in sintonia con il proprio aspetto, e un cambiamento può migliorare la vita. Non si tratta di essere più o L'articolo proviene da Novella 2000.