Bella Hadid di nuovo angelo per Victoria' s Secret Farà volare la nuova strategia di empowerment femminile del brand?

(Di giovedì 16 dicembre 2021)’svola con VS Collective. A distanza di qualche mese dal lancio delcollettivo, ildi intimo accoglie due nuove ambasciatrici,e Hailey Bieber. La scelta delle top model si pone come parte integrante delladel marchio americano: dar voce alle donne, sostenendole socialmente e culturalmente nelle loro carriere. Leggi anche ›’scambia direzione, dagli Angeli a Megan Rapinoe VS Collective, cos’è e chi ne fa parte Il collettivo, a giugno 2021, è stato creato con l’obiettivo di risollevare le sorti di’s ...

... come le modelle Hailey Beiber e, che sono entrate nel gruppo VS Collective dedicato all'empowerment femminile. Le due top model, oltre a giocare il suolo di ambasciatrici del marchio, ...Finita l'era degli angeli, Victoria's Secret punta su una nuova strategia basata sull'inclusività e su un collettivo di donne che ispirano al cambiamento, come le modelle Hailey Beiber e, che oggi fanno il loro ingresso nel gruppo VS Collective dedicato all'empowerment femminile. Le due top model saranno ambasciatrici del marchio e saranno parte integrante della nuova ...Addio ai famosi 'angeli', benvenute diversità e inclusività. Si può sintetizzare così il percorso del marchio americano di intimo Victoria's Secret dopo un anno di vita a Milano. Il brand ha affrontat ...Victoria’s Secret festeggia il primo anniversario in Galleria del Corso a Milano. Dopo l’inaugurazione della boutique avvenuta l’11 dicembre dello scorso anno, il marchio americano di lingerie ha cele ...