Bell hooks, la scrittrice che ha reso popolare il femminismo "radicale" e intersezionale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nelle guerre culturali odierne i temi del “white privilege”, il privilegio bianco, così come il “femminismo intersezionale” ricorrono come un mantra, insieme alla cosiddetta “Critical Race Theory”. Spesso sono ripetuti come un mantra, sia da chi ritiene che siano idee perniciose da cancellare in fretta e furia pena la fine precipitosa dell’occidente, sia da chi pensa che siano giuste a prescindere e da brandire come asce, senza pensare al loro significato profondo. Questo scontro però, nella stragrande maggioranza dei casi, è solo sui social. Una delle fondatrici del femminismo intersezionale, Gloria Jean Watkins, scomparsa il 15 dicembre all’età di 69 anni per un cancro renale, ha vissuto quelle che secondo il sociologo afroamericano W.E.B. Du Bois erano “le intersezioni delle oppressioni di razza, classe e ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nelle guerre culturali odierne i temi del “white privilege”, il privilegio bianco, così come il “” ricorrono come un mantra, insieme alla cosiddetta “Critical Race Theory”. Spesso sono ripetuti come un mantra, sia da chi ritiene che siano idee perniciose da cancellare in fretta e furia pena la fine precipitosa dell’occidente, sia da chi pensa che siano giuste a prescindere e da brandire come asce, senza pensare al loro significato profondo. Questo scontro però, nella stragrande maggioranza dei casi, è solo sui social. Una delle fondatrici del, Gloria Jean Watkins, scomparsa il 15 dicembre all’età di 69 anni per un cancro renale, ha vissuto quelle che secondo il sociologo afroamericano W.E.B. Du Bois erano “le intersezioni delle oppressioni di razza, classe e ...

Advertising

Einaudieditore : «Gli oppressi lottano con la lingua per riprendere possesso di sé stessi, per riconoscersi, per riunirsi, per ricom… - robertosaviano : 'Celebro l'insegnamento che rende possibili le trasgressioni – un movimento contro e oltre i confini – per poter pe… - Nora55281444 : RT @Infoaut: 'Insegnare a trasgredire' in ricordo di bell hooks - corgi_lover : RT @Treccani: Ieri è morta a 69 anni bell hooks, al secolo Gloria Jean Watkins. Saggista e attivista statunitense di origini afroamericane,… - Italia_Notizie : Bell hooks e l’educazione come pratica della libertà: “Senza la capacità di pensare criticamente a noi stessi, ness… -