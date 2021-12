Beautiful | Arriva un nuovo personaggio è la sorella di…

Leggi su formatonews

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme questoche si affaccerà da oggi nella mitica soap opera americana. Anche oggi, 16 dicembre, abbiamo modo di vedere unappuntamento per quanto riguarda. Ma quello di oggi sarà veramente importante, perchè entrerà a far parte del cast unovvero ladi qualcuno che non immagineremo mai. LEGGI ANCHE —> Un poso al sole: Ornella aggredisce Clara Iniziamo con il dire che dopo la fine della relazione con Thomas per quanto riguarda Zoe, sta iniziando a provare qualcosa per Carter, che con tanto amore e pazienza sembra le stia facendo cambiare idea su di lui.: ecco chi entra a far parte del cast Carter, ha avuto anche una promozione e Zoe inizia la ...