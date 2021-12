Batosta clienti Poste Italiane | cosa fare subito per non farvi scalare i soldi dal conto La denuncia contro Poste | “E’ un furto”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Truffa dell’sms:dovrà risarcire 11 mila euro, arriva la sentenza dell’Abf.condannate a pagare più di 11 mila euro ad un consumatore vittima di sms spoofing. Arriva una pronuncia dall’Arbitro Bancario Finanziario in merito alla truffa dell’sms. Essa ha dato ragione ad un consumatore, vittima di sms spoofing, e condannatoa risarcire il cliente di 11 mila euro. Il messaggio infatti sembrava davvero della propria banca. Ecco com’è andata. Truffa dell’sms:deve risarcire 11 mila euro, arriva la sentenza dell’Abf Un consumatore pugliese era rimasto vittima di una truffa tramite sms per la quale aveva perso ben 11.600 euro. Aveva ...

Advertising

zazoomblog : Brutta Batosta Clienti Poste Italiane: Da Lunedì arriva la tassa su tutte le carte Postepay. Ecco quanto vi scalano… -

Ultime Notizie dalla rete : Batosta clienti

Trend-online.com

Ecco perché le ultime notizie sulla nuova tassa applicata alla PostePay ha subito allarmato idi Poste , timorosi di subire chissà quale grande. PostePay di Poste Italiane: come ...BruttaPoste Italiane: Da Lunedì arriva la tassa sulle carte Postepay. Ecco quanto vi scalano dal conto. Stangata salatissima per idelle Poste Italiane che hanno un conto o una carta ...Truffa dell’sms: Poste Italiane dovrà risarcire 11 mila euro, arriva la sentenza dell’Abf. Poste Italiane condannate a pagare più di 11 mila ...La sanzione inflitta dall'Antitrust. Le motivazioni riguardano l'impossibilità, e quindi il danneggiamento, di altre società di logistica che di fatto non possono sostenere la concorrenza ...