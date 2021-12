"Basta, ma cosa ti ho fatto?". Carolyn Smith la infilza e Selvaggia Lucarelli sbrocca: caos a Ballando (Di giovedì 16 dicembre 2021) Carolyn Smith non ha ancora perdonato Selvaggia Lucarelli. Le due giurate di Ballando con le stelle non perdono occasione per lanciarsi frecciatine. Le due hanno avuto un diverbio in diretta su Rai Uno. Carolyn Smith si è risentita perché Selvaggia Lucarelli ha contestato un suo giudizio e siccome la Smith si occupa di danza da sempre ha ritenuto opportuno mettere i puntini sulle i. Dopo questo scontro in diretta si è innescata la guerra social. Carolyn Smith ha pubblicato delle foto insieme a Lamberto Sposini in giuria a Ballando, scrivendogli una dedica e descrivendolo come un uomo che le ha insegnato tanto nella vita. Lamberto Sposini era seduto dove oggi c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021)non ha ancora perdonato. Le due giurate dicon le stelle non perdono occasione per lanciarsi frecciatine. Le due hanno avuto un diverbio in diretta su Rai Uno.si è risentita perchéha contestato un suo giudizio e siccome lasi occupa di danza da sempre ha ritenuto opportuno mettere i puntini sulle i. Dopo questo scontro in diretta si è innescata la guerra social.ha pubblicato delle foto insieme a Lamberto Sposini in giuria a, scrivendogli una dedica e descrivendolo come un uomo che le ha insegnato tanto nella vita. Lamberto Sposini era seduto dove oggi c'è ...

