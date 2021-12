Baskin | il Castanea rappresenterà Messina alle finali nazionali di Lignano Sabbiadoro

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Fervono i preparativi nelBasket , per ledelche si disputeranno sabato e domenica prossimi a. La società messinese si è qualificata dopo aver ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Baskin Castanea

, ilsi allena per le finali nazionali VIDEO... organizzata dal ComitatoFvg. Ad affrontarsi saranno, sabato alle 16 Lupo Pesaro e Hurricanes Bagnatica (Bergamo), mentre alle 17.45 l'altra semifinale vedrà sfidarsiMessina e ...Fervono i preparativi nel Castanea Basket , per le finali nazionali del Baskin che si disputeranno sabato e domenica prossimi a Lignano Sabbiadoro. La società ...Fervono i preparativi nel Castanea Basket , per le finali nazionali del Baskin che si disputeranno sabato e domenica prossimi a Lignano Sabbiadoro. La società ...