Basket: Nba, Miami vince a Philadelphia senza le sue stelle (Di giovedì 16 dicembre 2021) Philadelphia, 16 dic. -(Adnkronos) - Importante vittoria per Miami (17-12) che senza tre stelle del calibro di Jimmy Butler, Bam Adebayo e Tyler Herro si impone 101-96 a Philadelphia (15-14). Fondamentale il contributo di Gabe vincent che segna 26 punti (massimo in carriera) e la tripla decisiva nel quarto periodo. E' lui il leader di un quintetto tutto in doppia cifra dove brilla anche Duncan Robinson, autore di 21 punti con 4 triple. I Sixers cedono nonostante i 27 punti di Tyrese Maxey, i 24 di Tobias Harris e i 17 con 14 rimbalzi di Joel Embiid.

