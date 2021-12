Barbara D’Urso via da Pomeriggio 5? Cosa potrebbe accadere nella pausa natalizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Barbara D’Urso potrebbe andare via da Pomeriggio Cinque. La conduttrice nei prossimi giorni sarà sostituita nella conduzione del programma che andrà in onda anche durante le festività natalizie, ma questa pausa potrebbe durare più del dovuto. Il format sarà rivoluzionato e vedrà un passaggio di consegne con la conduzione che passerà a Simona Branchetti, giornalista del TG5 e già conduttrice di “Morning News”. Già dall’inizio dell’anno l’azienda ha annunciato una svolta più seria e meno trash del programma, ma questo non sembra premiare negli ascolti. Da tre programmi Barbara si è vista ridimensionare a uno solo e si parla adesso di una sostituzione definitiva. Il programma nella versione natalizia avrà diverse ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 16 dicembre 2021)andare via daCinque. La conduttrice nei prossimi giorni sarà sostituitaconduzione del programma che andrà in onda anche durante le festività natalizie, ma questadurare più del dovuto. Il format sarà rivoluzionato e vedrà un passaggio di consegne con la conduzione che passerà a Simona Branchetti, giornalista del TG5 e già conduttrice di “Morning News”. Già dall’inizio dell’anno l’azienda ha annunciato una svolta più seria e meno trash del programma, ma questo non sembra premiare negli ascolti. Da tre programmisi è vista ridimensionare a uno solo e si parla adesso di una sostituzione definitiva. Il programmaversioneavrà diverse ...

