Bankitalia | Perantoni M5S | ' tutelare whistleblower'

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Il funzionario di via Nazionale che ha denunciato a Report su Rai Tre la truffa dei diamanti va assolutamente tutelato: c'è una legge che vale anche pere va applicata". Lo afferma il presidente della commissione Giustizia della Camera Mario, deputato M5S, in merito alla vicenda delCarlo Bertini, funzionario della vigilanza di, che ha ritenuto di difendere l'onorabilità dell'istituto denunciando lo scandalo della vendita di diamanti a prezzi gonfiati ai clienti di Mps.spiega che "il Movimento 5 Stelle ottenne la scorsa legislatura la 'legge Businarolo' che per la prima volta ha introdotto in Italia le tutele per i segnalatori di illeciti, una legge importante per il contrasto alla corruzione. A suo tempo l'istituto ...