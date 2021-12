Banca Generali con fotografo Guindani presenta obiettivo n° 5 di ‘Bg4sdgs – Time to Change’ (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il 24 giugno 2018 è stata una data storica. Quel giorno, l’Arabia Saudita ha fatto cadere il divieto che impediva alle donne di ottenere una patente di guida ed essere autonome negli spostamenti in auto o in motocicletta. Prima di allora, l’Arabia Saudita era l’ultimo Paese al mondo a non riconoscere ancora questo diritto alle donne, che dovevano quindi fare affidamento su mariti, fratelli o autisti per effettuare anche gli spostamenti basilari. Parte da questo cambiamento storico il racconto del terzo capitolo di ‘Bg4sdgs – Time To Change’, il progetto fotografico di Stefano Guindani con Banca Generali per indagare lo stato di realizzazione dei 17 Sdgs dell’Agenda Onu 2030. Al centro dell’obiettivo del fotografo finisce quindi il Sustainable ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il 24 giugno 2018 è stata una data storica. Quel giorno, l’Arabia Saudita ha fatto cadere il divieto che impediva alle donne di ottenere una patente di guida ed essere autonome negli spostamenti in auto o in motocicletta. Prima di allora, l’Arabia Saudita era l’ultimo Paese al mondo a non riconoscere ancora questo diritto alle donne, che dovevano quindi fare affidamento su mariti, fratelli o autisti per effettuare anche gli spostamenti basilari. Parte da questo cambiamento storico il racconto del terzo capitolo diTo, il progetto fotografico di Stefanoconper indagare lo stato di realizzazione dei 17 Sdgs dell’Agenda Onu 2030. Al centro dell’delfinisce quindi il Sustainable ...

