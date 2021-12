Banca Generali con fotografo Guindani presenta obiettivo n° 5 di 'Bg4sdgs - Time to Change' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il 24 giugno 2018 è stata una data storica. Quel giorno, l'Arabia Saudita ha fatto cadere il divieto che impediva alle donne di ottenere una patente di guida ed essere autonome negli spostamenti in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il 24 giugno 2018 è stata una data storica. Quel giorno, l'Arabia Saudita ha fatto cadere il divieto che impediva alle donne di ottenere una patente di guida ed essere autonome negli spostamenti in ...

Advertising

italiaserait : Banca Generali con fotografo Guindani presenta obiettivo n° 5 di ‘Bg4sdgs – Time to Change’ - TV7Benevento : Banca Generali con fotografo Guindani presenta obiettivo n° 5 di 'Bg4sdgs - Time to Change'... - fisco24_info : Banca Generali con fotografo Guindani presenta obiettivo n° 5 di 'Bg4sdgs - Time to Change': Il 24 giugno 2018 è st… - fisco24_info : Borse in rialzo in attesa della Fed. Bene Generali dopo il piano, volano Bper e Carige: Nel giorno in cui la Fed de… -