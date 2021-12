Baccini “Con il microcredito creati 50 mila posti di lavoro in Italia” (Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Creare una banca dedicata esclusivamente al microcredito. E’ l’obiettivo che si pone per il 2022 Mario Baccini, presidente dell’Ente Nazionale per il microcredito.“Organizzare e ridurre i tempi del microcredito è un obiettivo che noi abbiamo. Faccio gli auguri a tutte le 21.000 aziende create con il microcredito affinchè possano aumentare il fatturato il prossimo anno”, ha detto Baccini in un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress.Baccini ha spiegato che l’ENM è un ente pubblico non economico, un organo dello Stato che si occupa di preparare la rete del microcredito per tutte quelle persone considerate “non bancabili”. Per il presidente la missione è chiara: “La mano pubblica interviene ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Creare una banca dedicata esclusivamente al. E’ l’obiettivo che si pone per il 2022 Mario, presidente dell’Ente Nazionale per il.“Organizzare e ridurre i tempi delè un obiettivo che noi abbiamo. Faccio gli auguri a tutte le 21.000 aziende create con ilaffinchè possano aumentare il fatturato il prossimo anno”, ha dettoin un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress.ha spiegato che l’ENM è un ente pubblico non economico, un organo dello Stato che si occupa di preparare la rete delper tutte quelle persone considerate “non bancabili”. Per il presidente la missione è chiara: “La mano pubblica interviene ...

