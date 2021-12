Baby vaccini | De Luca contro Salvini | ' E' ancora allo stadio evolutivo dei Neanderthal'

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il presidente della regione Campania, Vincenzo De, punta il ditoMatteoe le sue esternazioni sulla vaccinazione per i bambini. 'In tutto il mondo si stanno vaccinando i bambini ...

Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, punta il dito contro Matteo Salvini e le sue esternazioni sulla vaccinazione per i bambini. 'In tutto il mondo si stanno vaccinando i bambini ......da Coldiretti Puglia all'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari ha visto i giovani agricoltori e i florovivaisti di Coldiretti colorare con le stelle di Natale l'ambulatorio per le...Il consulente della campagna vaccinale nell'hub in Fiera operativo da oggi: "Proprio perché non vaccinati sono la categoria oggi più ...“In tutto il mondo si stanno vaccinando i bambini contro il Covid senza alcun problema, Salvini è un irresponsabile che continua ad alimentare un clima di paura”, ha dichiarato il governatore campano ...