Azzannato in casa da un "lupo ibrido". Filmato sconvolgente da Udine: "Non è un'invenzione" | Video (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un "lupo ibrido" lo ha Azzannato in casa: Patrick Buzzi, 23enne di Santa Caterina, borgata di Maborghetto (Udine) ha pubblicato sui sociale dei Video per dimostrare l'aggressione. Il ragazzo è rimasto ferito nel tentativo di difendere il proprio cane dall'animale selvatico. Per dimostrare che "il lupo" non era un'invenzione, chiacchiere da bar, ha girato un Video mentre ancora scosso e sanguinante vagava per casa dopo la colluttazione. Un'evidenza che mette in allarme tutta la comunità locale, visto che dal 2015 il lupo è ricomparso nella fauna del Friuli Venezia Giulia e da almeno un anno nella foresta di Tarvisio, e che soprattutto nelle località montane più isolate rappresenta, ancora oggi, un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un "" lo hain: Patrick Buzzi, 23enne di Santa Caterina, borgata di Maborghetto () ha pubblicato sui sociale deiper dimostrare l'aggressione. Il ragazzo è rimasto ferito nel tentativo di difendere il proprio cane dall'animale selvatico. Per dimostrare che "il" non era un', chiacchiere da bar, ha girato unmentre ancora scosso e sanguinante vagava perdopo la colluttazione. Un'evidenza che mette in allarme tutta la comunità locale, visto che dal 2015 ilè ricomparso nella fauna del Friuli Venezia Giulia e da almeno un anno nella foresta di Tarvisio, e che soprattutto nelle località montane più isolate rappresenta, ancora oggi, un ...

Advertising

GiannettiMarco : RT @leggoit: Azzannato in casa da un lupo nero, il video choc - Tammy3Punti : RT @leggoit: Azzannato in casa da un lupo nero, il video choc - leggoit : Azzannato in casa da un lupo nero, il video choc -

Ultime Notizie dalla rete : Azzannato casa Pitbull stacca il braccio a un bambino: Axel voleva solo accarezzare i cuccioli Axel un bambino di 4 anni è stato azzannato da un pitbull mentre cercava di accarezzare i suoi cuccioli . Il piccolo si era avvicinato ... vicino a Oklahoma City (Usa) nella casa dei nonni. I soccorsi ...

Gli entra in casa un lupo nero, lo affronta viene morsicato ma riesce a farlo fuggire UDINE - Azzannato da un 'lupo' nero nella propria abitazione mentre tentava di difendere il suo cane. È successo la notte del 9 dicembre a Patrick Buzzi , 23 anni di Santa Caterina, borgata di Malborghetto. ...

Azzannato in casa da un lupo nero, il video choc Il Mattino Pitbull stacca il braccio a un bambino: Axel voleva solo accarezzare i cuccioli Axel un bambino di 4 anni è stato azzannato da un pitbull mentre cercava di accarezzare i suoi cuccioli. Il piccolo si era avvicinato al recinto dei cani ed aveva infilato un braccino ...

Azzannato in casa da un lupo nero, il video choc Azzannato da un “lupo” nero nella propria abitazione mentre tentava di difendere il suo cane. È successo la notte del 9 dicembre a Patrick Buzzi, 23 anni di ...

Axel un bambino di 4 anni è statoda un pitbull mentre cercava di accarezzare i suoi cuccioli . Il piccolo si era avvicinato ... vicino a Oklahoma City (Usa) nelladei nonni. I soccorsi ...UDINE -da un 'lupo' nero nella propria abitazione mentre tentava di difendere il suo cane. È successo la notte del 9 dicembre a Patrick Buzzi , 23 anni di Santa Caterina, borgata di Malborghetto. ...Axel un bambino di 4 anni è stato azzannato da un pitbull mentre cercava di accarezzare i suoi cuccioli. Il piccolo si era avvicinato al recinto dei cani ed aveva infilato un braccino ...Azzannato da un “lupo” nero nella propria abitazione mentre tentava di difendere il suo cane. È successo la notte del 9 dicembre a Patrick Buzzi, 23 anni di ...