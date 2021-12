Avellino-Silvestri | avanti tutta | accordo per il rinnovo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questo matrimonio s’ha da fare. Continuerà il legame tra l’e il difensore Luigi. Le parti hanno raggiunto l’intesa per ilfino al 2024. Il difensore siciliano è uno dei pilastri della retroguardia irpina. Novità sono attese nei prossimi per Sonny D’Angelo e Fabio Tito. Ecco la nota: “ L’U.S.1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Luigi. Il difensore biancoverde ha rinnovato per ulteriori due stagioni sportive il contratto in scadenza il prossimo giugno, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2024. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno” L'articolo proviene da Anteprima24.it.